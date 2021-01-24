ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Fenerbahçe Beko’ya 8693 mağlup oldu.

Salon: Beşkaza

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ahmet Tatlıcı xx, Polat Parlak xx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson xx 20, Fırat Töz x 3 , Erdem İlter xx 2, Abu xxx 8, Hasan Emir Gökalp x, Caner Ercan xx 2, Barış Hersek xx, Polat Kaya xx 1, Cook xxx 19, Sercan Ergin xx, Atkıns xx 15, Frazier xxx 13

Başantrenör: Alkım Ay

Fenerbahçe Beko: Brown xxx 4, Perez xxx 8, Melih Mahmutoğlu xxx 10, Tarık Biberoviç xxx 6, Yiğit Onan xx , Pıerre xxx 17, Vesely xxx 14 , Kenan Siphahi xx 6, Eddıe xxx 21 , Berkay Candan x, Ali Muhammed xxx 2, Ahmet Duverioğlu xx 5

Başantrenör: Igor Kokoskova

1. Periyot: 1926 ( Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 4557 ( Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 5979 (Fenerbahçe Beko lehine)



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