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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son taşınan Başkan Oktay oldu

İHA

Son taşınan Başkan Oktay oldu

Deprem riski taşıdığı için yıkım kararı verilen Marmaris Belediyesi ana hizmet binasındaki tüm birimler taşındı. Yaklaşık iki aylık süreçte birimlerin taşınması gerçekleştirilirken binadan son çıkan kişi Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu.
Marmaris Belediyesi’nin tüm birimleri tahliye edildi. Deprem riski taşıdığı için yıkım kararı verilen binadan son taşınan isim ise Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu. Makam odasındaki eşyalar taşınırken Oktay başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bina önünde fotoğraf çektirdi. Başkan Oktay, 37 yıl ile belediyenin en eski personeli olan Temizlik İşleri Müdür Suzan Zift ile de fotoğraf çektirdi.
Makam odasında da son kez açıklamada bulunan Oktay, “Marmaris’e uzun yıllardır hizmet veren ana binamızda birçok mesai arkadaşımızın acısıyla tatlısıyla anısı oldu. Binamız depreme karşı maalesef dayanıksız. Zaten seçim döneminde Marmaris’e yeni bir belediye binası vaadimiz vardı. Ama bunu önümüzdeki yıla hedeflerken en son yaşadığımız İzmir depremiyle birlikte hiçbir şekilde risk almadan tahliye kararı çıkardık” diye konuştu.
Yeni bina Datça yoluna
Yeni hizmet binasını Datça Yolu üzerinde belediyeye ait bir arsa üzerine yapmayı planladıklarını söyleyen Oktay, “İmar planları ile ilgili sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. İlçemize yakışır, çevreyle dost, güvenli, planlı, sıfır atık üreten, kapalı ve açık otoparkları olan bina olacak” açıklamasını yaptı.
Tahliye edilen binayla ilgili de çeşitli çalışmaların devam ettiğini belirten Oktay, yıkımın yapılacağını belirterek “Gelecek yaz sezonu içerisinde burayı boş alan olarak değerlendireceğiz. Belki bir iki tasarrufumuz söz konusu olabilir. Ama sonrasında illaki Marmaris’e yakışır, güzel bir projeyi burada hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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