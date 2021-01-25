Bodrum'da 5 kaçak göçmen kurtarıldı

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ocak saat 03.30 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5 kaçak göçmeni kurtardı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-01-25 20:47:35



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