Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aykut KURT/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isterken, bulundukları lastik botta meydana gelen motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, cuma günü saat 10.00 sıralarında Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, lastik botta mahsur kalan 16 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Aykut KURT

2021-01-25 22:28:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.