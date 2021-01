Doç. Dr. Önsoy, "Akyaka'da deniz çekilmesi deprem habercisi değil'

Gökçe ADAR / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilmesi bölgeye yeni yerleşenlerde deprem endişesine neden olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, "Korkulacak bir durum yok. Sahilde her sene yaşanıyor. Depremler ile deniz suyunun çekilmesinin doğrudan bir ilişkisi yok" dedi.

Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanıyla bilinen Akyaka'da deniz suyunun yaklaşık 20 metre çekilmesi bölgeye yeni yerleşenler arasında deprem endişesine neden oldu. Yıllardır Akyaka'da yaşayanlar ise çekilmenin her yıl yaşandığını söyledi. Aralık ayında başlayan ve mart ayına kadar devam eden doğa olayında deniz suları öğle saatlerinde çekilmeye başlıyor, sabah yine aynı seviyesine geri dönüyor. Gel-git nedeniyle yaşanan çekilme sırasında denizin ortasında kum tepeleri oluşuyor.

`DENİZ SUYU HER DÖNEM ÇEKİLİR´

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, Akyaka'daki deniz çekilmesinde endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi. Doç. Dr. Önsoy, "Akyaka'da her yıl bu dönemde zaten deniz suyunda çekilmeler ve yükselmeler oluyor. Artan fırtınalar sebebiyle körfezdeki sular çekiliyor. Biz, bunu depremin habercisi olarak yorumlamıyoruz. `Depremden önce sular çekilir veya yükselir´ gibi bilimsel bir bilgi de yok. Ancak İzmir depreminde yaşanan tsunami olayından sonra böyle bir su çekilmesinin depremin habercisi olacağını yorumlayanlar çıktı. Tsunami depremden sonra oluşan bir doğa olayıdır" diye konuştu.

Akyaka sahilinde eğimin yüksek olduğunu kaydeden Doç. Dr. Önsoy, "Dolayısıyla az miktardaki suyun çekilmesi bile geniş bir sahadaymış gibi gel-git etkisi yaratıyor. Yaklaşık 20 metrelik bir çekilme, daha fazlaymış gibi görünüyor. Halbuki eğimin olduğu bu sığ bölgede yaşanan doğa olayı normal bir durum" dedi.

`AKYAKALILAR ALIŞKIN´

Akyaka halkı ise doğa olayına alışkın olduklarını ancak yeni yaşamaya başlayanların bu durumdan tedirgin olduklarını hatırlattılar. Bölge sakinlerinden Nigar Meletli, "Her sene aynı şeyi yaşıyoruz, deniz çekiliyor. Sonrasında eski haline geri dönüyor" dedi.

Ali Göktaş da denizin çekilmesini deprem nedeni olarak görmediklerini söyledi. Osman Özlem ise denizden su çekilmesinin ve tekrar geri gelmesinin alışılmış bir doğa olayı olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Gökçe ADAR

2021-01-26 11:28:54



