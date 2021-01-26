Muğla’da araç sayısı 528 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı verilerine göre Muğla’da araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 528 bin 276’ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde, toplam araç sayısı 528 bin 276’ya ulaştı. 2019 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 506 bin 829 iken, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında bir artış göstererek 528 bin 276’ya ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 3,9 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 217 bin 711’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 217 bin 711 adet otomobil, 9 bin 623 adet minibüs, 4 bin 369 adet otobüs, 77 bin 302 adet kamyonet, 9 bin 959 adet kamyon, 172 bin 898 adet motosiklet, 35 bin 049 adet traktör ve Bin 365 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 16,1 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 425 adet ile motosiklette gerçekleşti.

8 bin 716 taşıtın devri yapıldı

2020 yılı Aralık ayında Muğla’da toplam 8 bin 716 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 838 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 473 adet ile motosiklet, Bin 456 adet ile kamyonet, 352 adet ile traktör, 244 adet ile minibüs, 176 adet ile kamyon, 95 adet ile özel amaçlı araçlar ve 82 adet ile otobüs geldi.

Bin 371 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Aralık ayında toplam Bin 371 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 665 adet ile otomobil yer alırken, ardından 372 adet ile motosiklet, 209 adet ile kamyonet, 90 adet ile traktör, 17’şer adet ile kamyon ve özel amaçlı araçlar ve 1 adet ile otobüs geldi.

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