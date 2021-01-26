Elektrik panosundan akıma kapılan bir kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrik panosundan akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi’ndeki bir mobilya atölyesine, kapalı olduğu sırada içeriye giren Ozan Kula (21) iş yerindeki elektrik panosunu kurcaladığı sırada akıma kapıldı. Kula’nın akıma kapıldığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kula’nın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.