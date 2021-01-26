Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

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BODRUM, (DHA) - MİLSİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla 8'inci sırada tamamlayan Bodrumspor yarın ikinci devrenin ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Harun Toplar yönetecek. Teknik Direktör Tahsin Tam, ikinci yarıya galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Tahsin Tam, "İkinci yarı bir hayli çetin geçecek. Üst sıralarda yer almak istiyoruz, her maç bizim için final niteliği taşıyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-01-26 13:02:15



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