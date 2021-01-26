Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

DHA

Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'la oynayacak


BODRUM, (DHA) - MİLSİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla 8'inci sırada tamamlayan Bodrumspor yarın ikinci devrenin ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Harun Toplar yönetecek. Teknik Direktör Tahsin Tam, ikinci yarıya galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Tahsin Tam, "İkinci yarı bir hayli çetin geçecek. Üst sıralarda yer almak istiyoruz, her maç bizim için final niteliği taşıyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM
2021-01-26 13:02:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Testten geçen tohumlar halka dağıtılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde bulunan tohumlar, tohum test laboratuvarında testten geçirildikten sonra halka dağıtılıyor.
YEREL HABERLER Testten geçen tohumlar halka dağıtılıyor Muğla ...
Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. çevreye duyarlı madenciliğin öncüsü oldu Milas bölgesinde yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş, 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri kamuoyu ile paylaşırken, YK Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, çevreye duyarlı yatırımların devam edeceğini açıkladı.
YEREL HABERLER Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. çevreye duyarlı ...
Elektrik panosundan akıma kapılan bir kişi öldü
YEREL HABERLER Elektrik panosundan akıma kapılan bir kişi öldü
Muğla’da araç sayısı 528 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı verilerine göre Muğla’da araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 528 bin 276’ya yükseldi.
YEREL HABERLER Muğla’da araç sayısı 528 bine ulaştı Türkiye ...
Fethiyespor'dan çifte imza
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan çifte imza
Muğlaspor'da 4 oyuncu gitti
YEREL HABERLER Muğlaspor'da 4 oyuncu gitti
Doç. Dr. Önsoy, "Akyaka'da deniz çekilmesi deprem habercisi değil'
YEREL HABERLER Doç. Dr. Önsoy, "Akyaka'da deniz çekilmesi deprem ...
Datça’da battı, 46 kilometre sürüklendi, Bodrum’da sahile cesedi vurdu
YEREL HABERLER Datça’da battı, 46 kilometre sürüklendi, Bodrum’da ...
Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu
Narkotik köpeği Joshua uyuşturucuya geçit vermedi
YEREL HABERLER Narkotik köpeği Joshua uyuşturucuya geçit vermedi
Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Milas’ta 300 bin ada çayı fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Milas’ta 300 bin ada çayı fidesi dağıtıldı
Bodrum'da 5 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 5 kaçak göçmen kurtarıldı
21 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Dalaman ve Bodrum ilçelerinde 21 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Dalaman ve ...
Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü
YEREL HABERLER Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz ...
Seyir halindeki araçta kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Seyir halindeki araçta kalp krizi geçirdi
Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
YEREL HABERLER Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
Marmaris'te Türk somonuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Marmaris'te Türk somonuna yoğun ilgi
Deniz manzarasını kapatıyor diye ağaçları kestiler
YEREL HABERLER Deniz manzarasını kapatıyor diye ağaçları kestiler
Bülent Kaya: “Pandemide müzik sektörü bitme noktasına geldi”
YEREL HABERLER Bülent Kaya: “Pandemide müzik sektörü bitme noktasına ...
Bodrum’da fırtına kabusu: Balıkçı tekneleri battı, yelkenli gulet karaya oturdu
YEREL HABERLER Bodrum’da fırtına kabusu: Balıkçı tekneleri battı, ...
Son taşınan Başkan Oktay oldu
YEREL HABERLER Son taşınan Başkan Oktay oldu
Milyonlarca turist Bodrum’u artık seyir terasından izleyecek
YEREL HABERLER Milyonlarca turist Bodrum’u artık seyir terasından ...
Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı Muğla’da toplu ulaşımda HES kodu uygulamanın başladığı günden bu güne 222 bin 71 vatandaş HES kodu ile ulaşım sistemine entegre oldu.
YEREL HABERLER Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e ...