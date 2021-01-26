Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MUĞLA, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, son olarak Halide Edip Adıvarspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Çekiç'i kadrosuna dahil etti. Taner, Basın Sözcüsü Osman Pala'nın da yer aldığı imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Çanakkale Dardanelspor'da profesyonel olan futbolcu, Serik Belediyespor ve Diyarbekirspor'da da oynadı. Sezonun ilk yarısında 10 karşılaşmada görev alan Taner, 3'üncü Lig'de 89 müsabakaya çıktı.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2021-01-26 13:42:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.