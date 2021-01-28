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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feriha D. kontrolünde seyreden 48 AAF 286 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araçta bulunan bebek Ege D., Meltem K., Fatma Ö. vatandaşlarında yardımıyla sağlık ekiplerince çıkarılırken, araç sürücüsü Feriha D. ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin yapmış olduğu çalışmayla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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