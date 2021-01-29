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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'ta ikinci dönemde 3 okul hizmete girecek

İHA

Milas'ta ikinci dönemde 3 okul hizmete girecek

Muğla’nın Milas ilçesinde inşaat çalışmaları sona eren 3 okul, 2020 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime kapılarını açacak. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Hayıtlı Mahallesi’nde inşa edilen Şehit Erkan Karataş İlkokulu’na nakil işlemlerinin de başladığını belirtti.

2019 yılı içerisinde Güllük, Hayıtlı ve İsmetpaşa Mahalleleri'nde temelleri atılan 3 okul, 15 Şubat tarihinde başlayacak olan 2020 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime kapılarını açacak.

Okullarla ilgili açıklamada bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Milas Hayıtlı Şehit Erkan Karataş İlkokulu, 2020 2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminden itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. Çevre okullarımızdan adres sistemine uyan ve gönüllü olan öğrencilerin ön nakil başvuruları kabul edilmeye başlandı. Yeni okulumuz sağlıklı, ferah ve içinde bulunduğumuz salgın dönemi tedbirlerine uygun kapasiteli dersliklere sahip. Öğrencilerini göndermek isteyen velilerimiz, Şehit Erkan Karataş İlkokulu Müdürlüğüne başvurarak nakil işlemlerini yaptırabilirler” dedi.

İkinci dönemde Fatih İlkokulu’nun ise geçici olarak Sodra’ya taşınacağını belirten Bal, “Milas Fatih İlkokulu, Sodra’da yapılan Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu’na geçici olarak taşınarak, 2020 2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminden itibaren yeni ilkokul binası yapılana kadar bu binada eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Milas Güllük İlkokulu, ikili eğitimi sonlandırarak 2020 2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminden itibaren yeni binasında eğitim öğretime devam edecek” dedi.

"3 okul 27 milyona mal oldu"
Hayıtlı Mahallesi Kardelen Sokak’ta hazine arazisine yaptırılan Şehit Erkan Karataş İlkokulu 360 öğrenci kapasiteli 12 derslikli, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiinde yapılan Şehit Ferhan Gökbel Ortaokulu ise 480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli olarak yapıldı. Okul binasında çok amaçlı salon, beden eğitim salonu, sığınak, kazan dairesi, jeneratör odası, tuvalet, su deposu, kız ve erkek soyunma odaları bulunan okullardan Hayıtlı İlkokulu yaklaşık 5 milyon liraya, Sodra Ortaokulu ise yaklaşık 13 milyona mal oldu. Muğla Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan her iki okul 15 Şubat tarihinde öğrencileriyle buluşacak.

Güllük Mahallesi’ne kazandırılan ilkokul binası ise 8 milyon 866 bin liraya mal oldu. Okulda 16 derslik bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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