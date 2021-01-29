Fethiyespor 1 puana üzüldü

FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren ikinci yarının ilk maçında takipçisi Nazilli Belediyespor´la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fethiyespor, beraberliğe üzüldü. Teknik direktör Mesut Toros, öne geçtikleri karşılaşmada son dakikada kalelerinde gol gördüklerini belirterek, "Galibiyete çok yaklaşmıştık. Kazanmamız gereken bir müsabakadan 1 puanla ayrılıyoruz. Hedefimiz mutlak galibiyetti. Uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle beraberliğe razı olduk. Artık önümüzdeki maçları kazanıp liderliğimizi korumak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
Fethiyespor gelecek hafta sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla
2021-01-29 11:38:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.