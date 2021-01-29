Fethiyespor 1 puana üzüldü

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FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren ikinci yarının ilk maçında takipçisi Nazilli Belediyespor´la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fethiyespor, beraberliğe üzüldü. Teknik direktör Mesut Toros, öne geçtikleri karşılaşmada son dakikada kalelerinde gol gördüklerini belirterek, "Galibiyete çok yaklaşmıştık. Kazanmamız gereken bir müsabakadan 1 puanla ayrılıyoruz. Hedefimiz mutlak galibiyetti. Uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle beraberliğe razı olduk. Artık önümüzdeki maçları kazanıp liderliğimizi korumak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Fethiyespor gelecek hafta sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-01-29 11:38:45



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