Dalaman’da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi ediliyor.

Dalaman’dan gelen ihbarı değerlendiren DEKAMER ekipleri, Sarsala koyunda yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağasını merkeze getirdi. Yapılan incelemelerde sağ yüzgecine paragat iğnesi saplandığı tespit edilen kaplumbağanın ilk müdahalesi DEKAMER veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirildi. 810 yaşlarındaki genç kaplumbağaya, ihbarı yapan balıkçı Yılmaz Akatay tarafından “Cemre” ismi verildi. İğnesi çıkarılan ve durumu stabil olan deniz kaplumbağasının merkezde tedavisi devam ediyor.



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