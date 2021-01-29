Menteşe Belediyesinden tip proje uygulaması Menteşe Belediyesi, kırsam mahallelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek için uygulamaya koyduğu tip proje uygulamasına 210 başvuru yapıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından 2014 yılında Büyükşehir Kanunu kapsamında köylerin mahalle statüsüne dönüşmenin ardından kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla kırsal mahallelerde ev yapmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan Tip Proje uygulamasına 210 başvuru yapıldı. Başvuruların 63 tanesinin inşaat ruhsatı, 21 tanesinin de yapı kullanım izinleri verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Sosyal belediyecilik anlayışı gereği kırsalda yaşayan vatandaşların ekonomik durumlarının göz önüne alınarak hazırlanan Tip projeye bugüne kadar 210 başvuru yapıldığını belirtti. Gümüş, “Büyükşehir kanunu ile statüsü değişen köyden mahalleye dönüşen yerleşkelerde yaşayan vatandaşlarımız tıpkı şehir merkezindeki vatandaşlar gibi proje hazırlatmak ve bu projeler için yüksek ücretler ödeyecekti. Menteşe Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği vatandaşlarımızın ekonomik durumlarını göz önüne alarak yapmayı düşündükleri evlerinin projelerini ücretsiz hazırlama kararı almıştık. Bu kapsamda köyden mahalleye dönüşen 48 mahallemizde, köy nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımızın evlerinin projelerini ücretsiz hazırladık. Yerleşim alanlarına uygun olarak hazırlanan konut tip projeleri için vatandaşlarımızdan her hangi bir ücret almadık, kendilerini bu yükten kurtardık. Belediyemizin Etüd Proje Müdürlüğü’nce hayata geçirilen bu sosyal proje kaçak yapılaşmanın da önüne geçmek anlamında önemliydi. Hazırlanan Tip Proje uygulamasına bugüne kadar 210 başvuru yapıldı. Başvuruların 63 tanesinin inşaat ruhsatı, 21 tanesinin de yapı kullanım izinleri verildi. Projeden yararlanmak isteyen köy nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımız belediyemize müracaat edebilirler” dedi.

Menteşe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tip Projeler tek kat 50, 70, 80, 90, 100 metrekare ve çift katlarda 105 + 105, 110 + 110 metrekare olmak üzere 7 farklı projeden oluşuyor.

Proje kapsamında köy konağı ve ahır tip projeleri de bulunuyor.

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