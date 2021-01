Büyükşehir, kar yağışında can dostlarını unutmadı Muğla genelinde etkili olan kar yağışı, sokakta yaşayan sevimli can dostlarını olumsuz etkilerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok noktasına sokak hayvanları için mama bırakıldı.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürürken, sokakta yaşayan sevimli can dostlarını da olumsuz etkiledi. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için her türlü çalışmayı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşayan sevimli can dostları için birçok noktada besleme çalışmalarını sürdürdü. Kentin birçok noktasına sokak hayvanları için mama bırakan Büyükşehir ekipleri, onları yalnız bırakmadı.

