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Barajlarda su seviyesi yükseldi Muğla'nın içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte artış gösterse de Mumcular ve Geyik Barajları geçtiğimiz yıl Ocak ayı doluluk oranlarının altında kaldı.

İHA

Barajlarda su seviyesi yükseldi Muğla'nın içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte artış gösterse de Mumcular ve Geyik Barajları geçtiğimiz yıl Ocak ayı doluluk oranlarının altında kaldı.

Muğla il genelinde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yükseldi. Marmaris Atatürk Barajında yüzde 96 olan su seviyesi yüzde 100’e çıktı. Geyik Barajındaki yüzde 60 olan su sevisi yüzde 64’e yükselirken, Mumcular Barajındaki yüzde 26 olan su seviyesi yüzde 30’ya yükseldi.
Yağışlar sonrasında Geyik Barajı ve Mumcular Barajında su seviyesi yükselmiş olsa da 2020 yılı Ocak ayı su seviyesine erişmedi. 2021 Ocak ayında Geyik Barajında su seviyesi yüzde 60 oranına yükselse de 2020 yılın Ocak ayında barajda su seviyesi yüzde 83.93 oranındaydı. 2021 yılı Ocak ayında Mumcular Barajında su seviyesi yüzde 30’a çıkmışken,2020 yılı Ocak ayında su seviyesi yüzde 54.44 oranındaydı.
Başkan Gürün: İçme suyuyla sulama yapmayalım
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Yağışlar bu yıl beklenen seviyede olmadı. Marmaris Atatürk Barajı dışında Mumcular ve Geyik Barajlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşük seviyelerde. İklim değişikliklerinin etkilerini görmeye ve yaşamaya başladık. Son yıllarda su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş söz konusu. Kuraklık ülkemizi ve Muğla’mızı önemli ölçüde etkiliyor. Barajlardaki su seviyelerimiz ne yazık ki her yıl daha da geriye gidiyor. Barajlarımızdaki doluluk oranları ve yağış miktarlarına bakarak suyumuza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın su konusunda daha hassas, dikkatli ve bilinçli davranması gerekiyor. Özellikle çeşme suyuyla herhangi bir sulama yapmamalı, kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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