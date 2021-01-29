Kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında ölü bulundu

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Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Ali Öngel (68), arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

Milas'a bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki evinden çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında çıkan Alzheimer hastası Mehmet Ali Öngel, kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde Öngel'in, kaybolduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunan dere yatağında cansız bedenini buldu.

Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan Öngel'in dereye düşüp, suda boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Öngel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-01-29 16:04:34



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