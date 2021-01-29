Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sesiz kaldı

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Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara gelmediği öğrenildi. Kardak Kayalıkları krizinin 25. yıl dönümü nedeniyle 1 savaş gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu bölgede devriye attı. 25 yıl sonra ilk kez Kardak kayalıklarından gerginlik yaşanmadı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi’nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları’nın 25'inci yıl dönümünde il kez sesiz kaldı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgede görülmezken, Türk karasularından ise 1 savaş gemisi 2 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları’nın etrafında devriye attığı görüldü. 25 yıl sonra ilk kez Kardak Kayalıklarının yıl dönümünde gerginlik çıkmadı.





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