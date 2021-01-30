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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’nın Şahinleri polisleri 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

İHA

Muğla’nın Şahinleri polisleri 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Amirliği tarafından bu yıl düzenlenen Motosikletli Polislerin Şahin eğitimleri 6 haftanın sonunda başarı ile tamamlandı. Kursu başarı ile bitiren ilk 3 kursiyere çeşitli hediyeler verildi.

Muğla merkez Menteşe, Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerinden gelen trafik şubeye bağlı aralarında 4 kadın polisinde olduğu 20 motosikletli trafik polisine 'İleri ve Güvenli Sürüş' eğitimi verildi.

Marmaris’e bağlı İçmeler Mahallesinde verilen eğitimlerde polisler, kurulan zorlu parkurları geçmek için çaba sarf ettiler, düştüler, yaralandılar ama pes etmeden kursu tamamladılar. Oldukça zor olan eğitim süresince kurs alanında ambulans ve sağlık ekipleri hazır bulundu. 6 hafta süren eğitim süresince Şahin adı verilen polisler her gün yaklaşık 8 saat parkurda çalışarak hem motosiklet kullanımının incelikleri hem de araç bakımı, güvenli sürüş ile ilgili bilgi edindiler. Tüm parkurları başarı ile tamamlayan 20 polis eğitim sonrasında yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutularak sertifika almaya hak kazandı.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavlarda Marmaris Trafik Şubeden Polis memuru Mustafa Ekinci birinci oldu. Kurs ta başarı gösteren polislere İl Trafik Şube ve Bölge Müdürü Ferhat Demiriz, Marmaris İlçe Emniyet Müdür vekili Oktay Kapsız, İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Aycan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Dnz. Yüzbaşı Uğur Özdoğan tarafından kask ve sertifika hediye edildi, kursu veren eğitmenlere de hediyeler takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşma yapan Muğla İl Trafik Şube Tescil Denetleme ve Bölge Müdürü Ferhat Demiriz "Trafikte yol kullanıcılarının da bildiği bir kural vardır kaza yaptığın ilk anda müdahale edilirse hayatta kalma şansı daha yüksektir. Türkiye’de 100 kişiye düşen araç sayısına bakıldığı zaman Muğla ilimiz birinci sırada. Motorlu trafik timlerimiz kazaya ilk önce varacak kişi bir can kurtarmanın hazzını bu eğitimi aldıktan sonra çok daha emin gidecekler. 2020 yılında ilimizde ileri teknik sürüşleri konusunda 5 kurs gerçekleştirdik bugüne kadar 107 polisimiz bu kurslara katıldı bu kurslar sayesinde daha emniyetli motor kullanma yetisine eriştiler bugün de buradaki arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Sertifika törenine ve gösteriyi izleyen şahin polislerin yakınları yaşadıkları gurur ve mutluluğu dile getirdi.
Kurslarda birinci olan Marmaris ilçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Trafik şubede görevli Mustafa Ekinci "8 yıldır motosiklet kullanıyorum. Bu kursta hocalarımız sayesinde daha ileri sürüş teknikleri öğrendik. Çok bilgi edindik, dolu dolu bir kurs geçirdik. Bundan sonra çok daha güvenli bir şekilde görevimizin başında olacağız, milletimize hizmet edeceğiz’’ şeklinde konuştu.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen Trafik Polisi Gizem Özyürek "Daha önce küçük motor kullanıyordum, kursta vitesli motoru ileri teknikler ile kullanmayı öğrendim. Arada düşmelerimiz olsa da dolu dolu bir kurs geçirdik ‘’ dedi.
6.sı düzenlenen Motosikletli trafik timleri sürüş teknikleri eğitim kursunu bitirerek sertifikalarını alan Şahin polisler törenin ardından görev yaptıkları ilçelere döndüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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