Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA) - MUĞLA'dan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçeleri gezerek ekiplerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na polis ve jandarma ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ve jandarma ekiplerini denetlemek için uygulama noktalarını gezdi. Muğla, Ula ve Gökova'da ekiplerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Marmaris'in Taşhan mevkiinde heyelan nedeniyle karayolunun kapandığı bilgisini aldı. Taşhan mevkiine gelen Dilberoğlu burada yol açma çalışmalarını kontrol etti. Yolunun temizlenerek tek şeritten trafiğe açılması sonrası ayrılmak harekete geçen Dilberoğlu'na Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam ve Marmaris İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız doğum günü sürprizi yaptı. Getirilen pasta hep birlikte kesilerek olay yerindeki polis ve jandarma ekiplerine dağıtıldı. Olay yerindeki basın mensupları da 54 yaşına giren Dilberoğlu'un doğum gününü kutladı.DİLBEROĞLU: PANDEMİ, AFETLERDEN, KAZALARDAN UZAK BİR YIL DİLİYORUMBasın mensuplarının "Kaç yaşına girdiniz?" sorusuna Cahit Sıtkı Tarancı'nın '35 yaş' şiirinden esinlenerek "35 yaşına girdim" diyen Dilberoğlu, "Benim için güzel bir sürpriz oldu. Böyle kötü olaylarla karşılaşmadığımız, arkadaşlarımızla beraber tatlı günler geçirme dileğim var. Pandemi, afetlerden, kazalardan uzak bir yıl diliyorum" açıklamasında bulundu.DHA-Bölge Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-01-31 05:00:32



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