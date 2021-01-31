Emniyet Müdürü, doğum günü pastasını heyelan yerinde kesti

Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu doğum günü pastasını heyelan yerinde ekipler ile beraber kesti.

Muğla’nın Marmaris ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Taşhan Mevkiinde heyelan nedeniyle karayolunun kapandığı bilgisini alarak Taşhan mevkiine gelen Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, burada yolun açılma çalışmalarını koordine etti. Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu heyelan haberini evde oğlu ile pasta keserken aldığını ve can kaybı ve yaralı olmadığını öğrenince pastasını da alarak geldiğini belirtti. Dilberoğlu doğum günü pastasını ekip otosunun bagajının üzerinde olay yerindeki Marmaris İlçe Emniyet Müdür vekili Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam ve Marmaris Trafik tescil ve denetleme büro, Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonu, İlçe Jandarma ekipleri ve karayolları çalışanları ile birlikte kesti.

Müdür Dilberoğlu, pastasını kestikten sonra "Böyle kötü olayların olmadığı mutlu bir yıl geçirelim , pandemiden hastalıklardan felaketlerden uzak bir yıl geçirelim tüm sevdiklerimizle inşallah" dedi.



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