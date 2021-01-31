Denizin rengini gören bir daha baktı Ölüdeniz turkuaz renge büründü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı’nda denizin rengi turkuaza dönüştü.

İlçede etkili olan yağışlı havanın etkisini kaybetmesinin ardından dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi’nde rüzgar etkili oldu. Rüzgar şiddetini artırınca denizin büyük bölümünün rengi turkuaza döndü. Oluşan eşsiz manzara görenleri kendine hayran bıraktı.

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