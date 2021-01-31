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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da kısıtlamaya rağmen denize girdiler, balık tuttular

İHA

Bodrum’da kısıtlamaya rağmen denize girdiler, balık tuttular

Bodrum’da 2 gündür etkili olan fırtına, sağanak yağış ve dolunun ardından açan güneşi fırsat bilen bir genç, kısıtlamaya rağmen denize girdi, bazı vatandaşlar ise balık tuttu. Bir grup gencin de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına turizmin gözbebeği Bodrum’da da büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Sahiller, sokaklar boş kalırken, ana arterlerde ise trafik yoğunluğu olduğu gözlendi.

Ocak ayında deniz keyfi
Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kumbahçe sahilinde 1 kişinin denize girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 haftadır soğuk havanın etkili olduğu, son 2 gündür ise fırtına, sağanak yağış ve dolunun vurduğu ilçede bugün ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen 1 kişi denize girerdi. Bazı bölgelerde ise balık tutan vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sakin koyları seçen vatandaşlar iskelelerden balık tuttu. Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan bir gurup gencin ise Torba sahilindeki kayalık bölgede oturması ise dikkatlerden kaçmadı.

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