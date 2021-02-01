Milas ve Marmaris’te uyuşturucu operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Milas ve Marmaris’te 3 ayrı noktada yapıla operasyonda 4 işi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla NSM Şube Müdürlüğü Milas ve Marmaris Grup Amirliği ekiplerince 3 ayrı yakalama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 1034.75 gram esrar, 0.66 gram eroin, 2 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 305 adet fişek ele geçirildi. Yakalamalar doğrultusunda gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.