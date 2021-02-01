En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Bodrum Akyarlar Mahallesinde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şahsın ikametinde arama yapılan aramada, 1550 gr. kubar esrar, uyuşturucu öğütme ve kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, 45 adet 7,65 mm. tabanca mermisi, yarı otomatik seri numarası silinmiş av tüfeği, 2 adet tüfek şarjörü, 12 cal tüfeğe ait 25 adet fişek, havalı taktikal dürbünlü tüfek, zıpkın, 8bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

Olay ilgili olarak M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.