Datça'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde gece yarısı başlayan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kimi denizciler teknelerini karaya çekerek önlem alırken, ilçenin en sığ plajlarından Kumluk'ta dev dalgalar oluştu.

Datça'da gece yarısı başlayan ve güneyden saatte 50 kilometre esen rüzgar, zaman zaman hızını 75 kilometreye kadar çıkartarak, fırtınaya dönüştü. Fırtına gündüz saatlerinde de etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı üzerine, kimi denizciler teknelerini karaya çekerek önlem aldı.

Datça ilçe merkezindeki, güney yönüne bakan mavi bayraklı Kumluk Plajı ise fırtınadan en çok etkilenen bölge oldu. Datça'nın 50-60 santimetlik derinliği ile en sığ plajlarından biri olan Kumluk Plajı, oluşan dalgalarla açık denizleri aratmadı. Sahile vuran dalgalarda kimi vatandaşlar özçekim yaptı. Meteoroloji yetkilileri kuvvetli rüzgarın gün boyu etkili olmasının beklendiğini duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-02-01 17:12:23



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