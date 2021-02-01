AK Parti'li Kurtulmuş: Muğla, 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı açık ara birinci getirerek, Türkiye'de yeniden birinci seçecek kararlılığı ortaya koydu



Eda Ebru NANECİ/ MUĞLA (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Muğla İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Muğla, geçtiğimiz seçimlerde önemli bir başarı elde etti. Bu başarıyı taçlandırmak için 2023 hedeflerini ciddi bir şekilde gerçekleştireceğini bugünkü kongresiyle göstermiş oldu. Muğla, 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı açık ara birinci getirerek, Türkiye'de yeniden birinci seçecek kararlılığı ortaya koydu" dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı´nın 7'nci Olağan Kongresi, bugün partililerin ve vatandaşların katılımıyla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin tek listeyle gittiği kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katıldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak yapılan kongrede davetliler alana HES kodu sorgulanarak ve ateş ölçümleri yapılarak alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, AK Parti´li belediye başkanları ve partililer katıldı.

'İNANDIĞIMIZ YOL, YENİDEN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE YOLUDUR'

Kongrede partililere hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Muğla, geçtiğimiz seçimlerde önemli bir başarı elde etti. Bu başarıyı taçlandırmak için 2023 hedeflerini ciddi bir şekilde gerçekleştireceğini bugünkü kongresiyle göstermiş oldu. Muğla, 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı açık ara birinci getirerek, Türkiye'de yeniden birinci seçecek kararlılığı ortaya koydu. Milletvekilli seçiminde çok güçlü bir sonuç elde edeceğiz. Bu seçimde 7 belediye kazandık. Geri kalan belediyeleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak sizlerin üzerine bir borçtur. Bu azmi, bu kararlılığı ve bu gayreti sizde görüyoruz. Allah ufkunuzu aydınlık kılsın, yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüdüğünüz bu yolda başarılı kılsın. İnandığımız yol, yeniden güçlü bir Türkiye yoludur. Bu, ülkenin dünya ülkeleri arasında lider ülke seviyesine çıkması için mücadele etme yoludur. Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesi için gece gündüz, canla başla çalışma yoludur. İnandığımız yol, çocuklarımız, torunlarımız için geleceğimiz için gayretle yürüme yoludur" ifadelerini kullandı.

'HİZMET YERİNE BAŞKA GÜÇLERİN GÜDÜMÜNE GİREREK MİLLETİ UNUTUYORLAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de AK Parti'nin hiçbir gücün boyunduruğuna girmediğini vurgulayıp, "Bu millet bu kadroya, neden bu kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğine itibar ediyor? Kara kaşımız, kara gözümüz için değil. Bu milletin öyle bir feraseti var ki kesinlikle kendisinden olmayan, kendisine hizmet etmeyen, söz verip iktidara geldiğinde başka kişilere hizmet edenlere hiç itibar etmiyor. Birisi öyle bir şey yaptığı zaman hemen tekmeyi vurup gönderiyorlar. 2002 öncesinde sayısız örnek var. Göreve gelmeden önce millete hizmet için söz verip, milletin desteğini alıyor fakat göreve geldikten sonra millete hizmet yerine başka güçlerin güdümüne girerek milleti unutuyorlar. Elbette istisnalar var. Milletimiz hiç gözünün yaşına bakmadan alaşağı ediyor ve gönderiyor. Bu kadro, 19 yıldan beri görevdeyse tek bir anlamı var, bu hareket, millete hizmet ediyor, başka hiçbir gücün boyunduruğuna girmiyor" dedi.

İSTİFA EDEN 3 CHP´Lİ

Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel´in CHP'den istifalarını da değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Üç milletvekili CHP'den istifa etti. Olabilir, bunlar siyaset tarihinde karşılaşılan hadiselerdir. Kendi iç işleridir ama istifa eden 3 vekilin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine yönelttikleri çok ağır suçlamalar var. Bu suçlamaları görmezden gelemeyiz, yok sayamayız. Üç vekil ayrılıyor. Çünkü 'CHP teröre teslim oldu. Terörün güdümünde. Terörün siyasi bağlantısı, uzantısı olan siyasi partiyle organik iş birliğine giriyor ve her yerde terörü destekliyor. Emperyal güçlerin güdümüne girmiş' diyorlar. Aslında bu söylemleri bilinen bir gerçeğin tekrarından ibaret. Sayın Kılıçdaroğlu göreve nasıl getirildi hepimiz biliyoruz. İstifa eden vekiller demek istiyorlar ki; Sayın Kılıçdaroğlu yoldan çıktı. Aslında yoldan çıkalı çok oldu ama bugün kendi milletvekilleri bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar, dayanamıyorlar. Eskiden CHP'nin milli olup olmadığı tartışılmazdı. Şimdi Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin milli olmadığı, bu millete hizmet etmediği hususu tartışılıyor. Kılıçdaroğlu çoktan yoldan çıktı, şimdi de ittifak ortaklarını yoldan çıkarmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun o kadar süresi kalmadı. Kılıçdaroğlu'na bir vizyon yüklendi. Recep Tayyip Erdoğan ve bu kadroyu devre dışı bırak denildi. 11 yıldan beri uğraşıyor ama yapamadı. Kılıçdaroğlu'nu bu göreve getirenler ona son bir şans verdi. Son günlerde Kılıçdaroğlu'nun çığırından çıkması, akla mantığa sığmayan konuşma ve yaklaşımlarının nedeni budur" dedi.

'HER BİR YOL ARKADAŞIMIZA TEŞEKKÜRLER'

Muğla'da AK Parti bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklarını dile getiren mevcut AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise, "Teşkilatımızın bayramına, demokrasi şölenimize hoş geldiniz. Bu salonda bulunan her bir dava arkadaşıma bu salonu doldurarak teşkilatımıza güç, omuz, gönül verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu salonlar canlarını hiçe sayarak kuranların ve bu vatanı koruyanların torunları olarak emanetlerine her şartta sahip çıkmayı görev bilenlerin bedenleriyle dolar. Bu salonlar, kötülere karşı savaşanların karargahlarıdır. 'Biz buradayız, liderimizin ve onun davasının arkasındayız' diyenlerin doldurduğu salonlardır. Cennet Muğla'da AK Parti bayrağını tüm teşkilat mensupları arkadaşlarımla birlikte bugüne kadar taşıma fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kıymetli delegelerimizin katkı ve takdirleriyle bayrağı daha da yukarı taşımaya çalışacağımız her bir yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu sadece siyasi görev değil aynı zamanda vicdani ve tarihi bir görevdir. Bu bilinçle her bir Muğlalı kardeşimizin gönlüne girmek ve elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü şimdiden veriyorum. Beceriksiz ve tembel yerel iktidarı yenmemizin ve Muğla´mızı hizmetlerle buluşturmanın tek ve yegâne yolu 2019 seçimlerinde Muğla'da 3 olan belediye sayısını Cumhur İttifakı´mızla beraber 7'ye çıkaran ruhu çoğaltmaktır. Bugün Muğla'nın 5060 yıllık kaderini değiştirme yeminine ortak olma günüdür" ifadelerini kulandı.

Kongrenin divan heyetinin başkanlığını yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da "Muğla teşkilatımız özellikle son genel seçimlerde adeta destan yazdı. Cumhur İttifakı olarak 13 belediyenin 7'sini aldık. İnşallah hedef 2023 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi Muğla'da birinci yapmak olacaktır. Kongremizin Muğla´mıza, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kongrede AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de partililere seslendi. DHA-Genel Türkiye-Muğla Eda Ebru NANECİ

2021-02-01 17:27:28



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