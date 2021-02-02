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Bodrumspor'un rakibi GMG Kastamonuspor

DHA

Bodrumspor'un rakibi GMG Kastamonuspor


BODRUM, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek Play-Off yolunda ümitlenen Bodrumspor, yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak. Gazi Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak müsabakada Mehmet Ali Özer görev alacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlatarak, "Çıkışımızı Kastamonu'da da sürdürüp Play-Off için önemli bir adım atmak istiyoruz. Futbolcularıma güvenim tam. Evimize mutlu döneceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum
2021-02-02 12:40:30

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