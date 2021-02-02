Muğlaspor'dan 4 takviye 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MUĞLA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın deplasmanda 52 Orduspor'a konuk olacak Muğlaspor, ara transferin son gününde 4 futbolcuyu renklerine kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Muğlaspor'umuz, transferin son gününde kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekibimiz sol bek Bülent Kalecikli, ön libero Altan Kılıç, ofansif orta saha Berkant Kavzar ve orta saha Emirhan Çalışkan'ı kadrosuna dahil etti. Futbolcularımız, başkanımız Hüseyin Nizamoğlu ve yöneticimiz Deniz Akgün'ün hazır bulunduğu imza töreniyle kendilerini yeşil-beyazlı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Ege ekibinde Polat Ertek, Mümin Aysever ve Burak Yılmaz'la yollar ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2021-02-02 12:55:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.