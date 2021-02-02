Karşıyakalı Görkem Fethiyespor'da

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FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig 2'nci Grup'ta lider olan Fethiyespor, ara transfer döneminin son gününde Karşıyakalı Görkem Ali Kınay'ı kadrosuna dahil etti. Orta sahada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Karşıyaka'da 2017 yılında profesyonelliğe imza attı. Görkem kariyerinde 2'nci Lig'de 8 ve 3'üncü Lig'de 45 maça çıktı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-02-02 12:58:48



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