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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Ticaret Odası online eğitim verecek

İHA

Marmaris Ticaret Odası online eğitim verecek

Korona virüs pandemisi sebebiyle yaklaşık 1 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimlerin yerini online eğitimlerin almasıyla birlikte Marmaris Ticaret Odası (MTIO), 2021 yılı eğitim takvimini oluşturarak nitelikli turizm çalışanları yetiştirmek ve meslek yeterlilikleri adına Şubat ayında başlayacak eğitimlerle yaklaşan turizm sezonuna hazırlık yapılması için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yıl ilk vakanın görülmesiyle birlikte pek çok sektörü sekteye uğratan pandemi, yüz yüze eğitime de uzun bir ara verilmesine sebep oldu. 2020 yılında online eğitimleri programına alan MTO, bu yıl için hem eğitim sayısını hem de çeşitliliğini artıracak yeni programlar hazırladı. Üyelerinden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan eğitim takviminde bu ay 4 tane eğitim yer alıyor. Sorumlu Emlak Danışmanlığı Eğitimi, İşletmeler için Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi, Covid19 Zorunlu Hijyen Eğitimi, LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitimi bu ayki takvimde yer alıyor. Eğitimlere kayıt yaptırmak için telefonun yanı sıra web sitesinden de başvuru yapılabiliyor.

2018 yılında emlak danışmanlık firmaları yetkili ve çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesi ile emlakçılık sektörü güvence altına alındı. Son 2 yıldır MTO tarafından 4 defa düzenlenen Sorumlu Emlak Danışmanlığı Eğitimi, 15 Şubat tarihleri arasında beşinci kez yapılıyor. Marmaris’te faaliyet gösteren tüm emlak firmalarının ve personelinin alması gereken bu sertifika için MTO’ya kayıt yaptırılması yeterli olacak.

Sosyal medya daha bilinçli kullanılacak"
Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle pek çok kişinin internet alışverişine yönelmesiyle birlikte işletmelerin sosyal medya kullanımında büyük artış yaşanıyor. MTO, üye işletmeleri için sosyal medya kullanımını daha aktif hale getirerek ve püf noktalarının öğretileceği bir eğitim programı hazırladı. Sosyal medyanın gücünün yadsınmaması gerektiğini söyleyen Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, işletmelerin birçoğunun internet üzerinden satışa ağırlık verdiğini, online yemek siparişlerinde de sosyal medyanın öne çıktığını ifade etti. Başkan Ayhan; “Pandemi süreci bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemize sebep oldu. İnsanlar artık market alışverişini bile online yapıyor. Yerel işletmelerimizin zincir mağazalar ile rekabet edebilmesinde sosyal medya onların avantaj kazanmasına yardımcı olacak. Turizm sektörü dijitale evirilmeye çok müsait. Ancak Marmaris’te faaliyet gösteren yerel işletmelerin kurumsal firmalar ile girdiği bu yarışta öne geçebilmesi için daha bilinçli tanıtım yapmaya ihtiyacı var. 10 Şubat tarihinde gerçekleştireceğimiz eğitime bu anlamda çok önem veriyoruz. Sosyal medyanın püf noktalarını öğrenmek özellikle yerel işletmelerimizin çok işine yarayacak” şeklinde konuştu.

"Kovid'e karşı hijyen eğitimi"
Geçtiğimiz Haziran ayından itibaren ücretsiz eğitimler vermeye başlayan MTO, 11 Şubat tarihinde yedinci kez Kovid19 öncesi ve sonrasında zorunlu hijyen tedbirleri eğitimi veriyor. Bugüne kadar 4 binden fazla kişinin katıldığı online eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. Konaklama ve yemeiçme sektöründe alınması zorunlu olan bu sertifika ile pek çok iş veren ve istihdam ettiği personeli bu eğitimden ücretsiz yararlanabiliyor.

"Can güvenliği öncelikli"
Çok Tehlikeli İşler’ sınıfında yer alan LPG dolum ve boşaltım personelinin iş ve can güvenliğini koruyabilmesi için gerekli ve önemli teknik detayların anlatıldığı LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitimi ise 16 Şubat tarihinde yapılacak. 2019 yılında ilki yapılan eğitimin ardından üye işletmelerden gelen talepler doğrultusunda yeniden programa alınan bu eğitimle, istihdam edilen personelin zorunlu tutulan sertifikayı alması için gerekli eğitim verilecek.

Sertifika almak ve kurslara katılmak isteyenler Marmaris Ticaret Odası'nın 0 252 417 04 69 117 telefon numarasından ulaşarak bilgi alabilecek.

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