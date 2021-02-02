Şadan Gökovalı toprağa verildi Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Şadan Gökovalı Ula’nın Akyaka Mahallesinde toprağa verildi.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu gazeteciyazar ve akademisyen Şadan Gökovalı Ula’nın Akyaka mahallesindeki İskele mezarlığında toprağa verildi.

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Şadan Gökovalı için Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve sağlığında adı verilen Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tarih deyince ilk akla gelen Herodot, tıp deyince ilk akla gelen Hipokrat, Ege mavi yolculuk deyince ilk akla gelenin Halikarnas Balıkçısı, Anadolu’yu en iyi anlatan GazeteciAkademisyen denilince ilk akla gelen ismin Şadan Gökovalı olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Şadan Gökovalı’yı anlatmak, bizim sahip olduğumuz kelimeler ile çok mümkün değil. Gerçekten ne söylersek eksik ve az olur” dedi.

Menteşe İlçesinde düzenlenen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Büyükşehir, Menteşe ve Ula Belediye başkanları, ailesi ile sevenleri katıldı.

Menteşe’deki törenin ardından Şadan Gökovalı’nın cenazesi Ula’nın Akyaka Mahallesindeki İskele Mezarlığına getirildi. Mezarlıkta pandemi kurulları gereği sınırlı sayıda vatandaş tarafından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı kimdir?

1939'da Muğla'nın Gökova beldesinde doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1959’da İzmir’ de yayımlanmakta olan Ege Expres’te gazeteciliğe başladı. 1961 yılında Sarı Basın kartı aldı. 1965'te Yılın Gazetecisi seçildi.

Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı; İletişim Bilimleri dalında doçent oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı. 1980’den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993’te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi ve idareci olarak hizmet vermeye başladı. Gökovalı, İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal Üyeliği “İleri Yaş Dostu” ödüllerine de layık görülmüştü.

Gökovalı'nın çoğu Türkiye’nin turistik yerleri hakkında olmak üzere yirmiden fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı.

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