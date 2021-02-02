Büyükşehir ‘Soğuktan Sıcağa’ vatandaşların yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar için hayata geçirdiği “Soğuktan Sıcağa” projesi ile bugüne kadar 50 vatandaşı misafir etti.

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan misafirhanede ağırlanan evsiz vatandaşların, barınma, yiyecek, giyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2016 yılının Aralık ayında soğuk kış günlerinde, sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızı misafir edebileceğimiz bir barınma evi kuruldu. Bu barınma evinde onların bu soğuk kış günlerinde barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, bir nebze de olsun rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 50 evi olmayan vatandaşımız farklı zamanlarda bu hizmetten yararlandı” ifadeleri kullanıldı.

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