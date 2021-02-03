Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi. Uğur K.’nin kullandığı 06 CPA 88 plakalı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma diğerine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur K. sıkıştığı otomobilden, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Otomobil sürücüsü Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öte yandan kaza nedeniyle beton aydınlatma direği devrildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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