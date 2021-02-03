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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ağacı 3200 yıllık çıktı

İHA

Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ağacı 3200 yıllık çıktı

Bursa'da uzun yıllar tekstil işiyle uğraştıktan sonra Muğla'ya yerleşen Hatice Aktürk’ün Milas'ın Kazıklı Mahallesi'nde hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki bir zeytin ağacının 3200 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Hatice Aktürk, uzun yıllar Bursa'da çalıştıktan sonra Muğla'ya yerleşti. Daha sonra eşi ile birlikte içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bir tarlayı satın aldı. Bu tarladaki zeytin ağaçlarından birinin yaşının yapılan ölçümlerde 3200 yıllık olduğunu iddia etti. Ağacın yaşının bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş meyve veren en eski zeytin ağacı olduğunu söyleyen Aktürk, “Ata Ağaç” markası ile içimlik zeytinyağı üretmeye başladı.

Artık tekstil işi ile uğraşmak istemediği için Bursa'dan ayrılıp Muğla'ya geldiğini belirterek, "Bursa'da uzun yıllar tekstil sektöründe yurtdışı pazarlama sorumlusu olarak çalıştım. Bir gün artık bu işi yapmak istemediğimi fark edip Muğla’ ya yerleştim. Eşimle birlikte Milet Harabeleri ile İasos (Kıyıkışlacık) arasındaki bölgede antik zeytin ağaçları dikkatimizi çekti. Yüzlerce antik zeytin ağacını fotoğraflayıp koordinatlarını belirlerken Milas Kazıklı mahallesinde toprak yüzeyindeki çapı 4 metre olan antik bir zeytin ağacı dikkatimizi çekti. Girişimlerimiz sonunda antik zeytin ağacının olduğu zeytinliği hobi amaçlı satın aldık. Arkeolojik buluntuların yaşının tespit edildiği bir yöntem dünyada ilk defa bir zeytin ağacına uygulandı ve ağacın yaşı yaklaşık 3200 olarak belirlendi. Yaşının tespiti ile ilgili bir bilimsel makale uluslararası bir dergide yayımlandı” dedi.

Bilimsel makalelere konu olmuş ve yaşı tespit edilmiş 3200 yıllık meyve veren antik zeytin ağacına gözü gibi bakan Aktürk, " Ülkemizde özellikle Milas yöresinde yüzlerce antik zeytin ağacı bulunmaktadır. Ata Ağaç ismini verdiğimiz bu antik zeytin ağacı da bunlardan birisidir. Tarihin tanığı Ata Ağaç’ ın bize uyandırdığı heyecan ve Milet harabeleri ile Iasos Antik Kenti arasında bulunan tarihin tanıklarını gün yüzüne çıkarmak ve hak ettikleri değere ulaşmalarını sağlamak için tarafımızca sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir" dedi.

"Coğrafi işaret bizim için çok önemli"
Milas Zeytinyağı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Avrupa Birliği'ne yapılan başvuru sonucu “Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası”, “Aydın İnciri”, “Malatya Kayısısı” ve Aydın Kestanesi" nden sonra AB’de tescil edilen beşinci ürün oldu. Hatice Aktürk, coğrafi işaretin önemine değinerek, " Tüketiciyi ve gerçek üreticiyi koruyacak olan bu coğrafi işaret adımının bölgemize oldukça katkı sağlayacağı ve ülkemizin ihracat gelirlerinde önemli bir paya sahip olacağına inancımız tamdır. Milas'ta zeytinyağı üreticileri olarak MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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