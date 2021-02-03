'Polis ve savcı' yalanıyla 8 milyon liralık dolandırıcılığa 6 gözaltı



Aykut KURT/ MUĞLA (DHA)MUĞLA'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı´ diyerek, 40 kişiyi, yaklaşık 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 1'i kadın 6 kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişileri, adlarının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek dolandırıclık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takibe alınan şüphelilerin Mersin ile Şanlıurfa'da yaşadıkları tespit edildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, S.D., C.A., İ.H.A., A.A., D.G., ve Y.U., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli Muğla'ya getirildi.

Şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri, "Paranızı operasyon bitince örtülü ödenekten geri alacaksınız" diyerek ikna ettikleri, mağdurların verilen hesaba yatırdıkları paraları ise ATM'lerden çektikleri tespit edildi. Şüphelilerin benzer yöntemle 40 kişiyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Gözaltına şüpheliler, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Aykut KURT

2021-02-03 14:12:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.