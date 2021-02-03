Kablo hırsızları için Seydikemer Jandarma ve JASAT günlerce iz sürdü

Muğla’nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde telefon direklerinden kablo hırsızlığı yapan 1 kişi jandarma tarafından yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, iki ilçedeki bazı mahallelerde iletişimde aksamalar yaşanması üzerine inceleme başlatıldı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fethiyenin Dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Timlerinin harekete geçti.

Ekiplerin yaptıkları çalışmada ilk tespitte aksamaların direklerdeki kabloların kesilerek çalınmasından kaynaklandığı belirlendi.

Seydikemer Jandarması ve Fethiye JASAT ekipleri olay yerlerinde ve çevresinde yaptıkları titiz çalışmalar sonucu kabloları kesip Fethiye’de hurdacıya satarken G.U’yu suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan G.U’nun evinde yapılan aramada kabloları yaktığı teneke, tahra, testere ,inşaat eldiveni, yakılmamış kablo ve malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler G.U çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.