8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Mersin ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.



Muğla genelinde 40'a yakın vatandaşı FETÖ ve PKK gibi terör örgütü tarafından kimliklerinin ve banka hesaplarının ele geçirildiğini belirterek telefon ile dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası şüphelilerin adresleri belirlendi. Şanlıurfa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 40 kişiyi 8 milyon TL dolandıran 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi Marmaris adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Y.U., İ.H.A., H.G. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananlardan H.G.’nin daha önce Bodrum’da dolandırıcılık suçuna karıştığı ve arandığı öğrenildi.

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