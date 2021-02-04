Milas Belediyesi Başkanı Tokat’tan Boğaziçi açıklaması

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tokat açıklamasında, şunları kaydetti: “Öğrencilerin demokratik taleplerine karşı yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Boğaziçili öğrencilerin taleplerinin bir an önce değerlendirilmesini talep ediyor, gençlerin demokratik haklarını kullanmalarına izin verilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gençler toplumun itici gücü, aydın beyinleridir. Demokratik hakkını kullanan ve düşüncelerini ifade eden gençlere yönelik gerçekleştirilen şiddet ülkenin ve demokrasinin geleceğine karşı yapılan bir saldırıdır.”

“Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin demokratik hak ve taleplerine olan saygımız ve desteğimiz tamdır” diyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Atatürk’ün izinde daima geleceğe bakan gençlerinin hiçbir zaman aşağı bakmayacağına olan inancımla demokrasinin ve insan hak ve özgürlüklerinin önemini bir kez daha ifade ediyor herkesin yaşanan olaylara bu pencereden bakmasını bir kez daha diliyorum” ifadelerini kullandı.

159 PANKARTI

Boğaziçili öğretim üyeleri gözaltına alınan öğrenci sayısının (159) yazılı olduğu pankartı ellerinde tutarak Rektörlük binası önündeki gösterilerini sürdürmüştü. Tokat da benzer bir pankartla poz verdi.

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