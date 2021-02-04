Muğla’nın nüfusu 1 milyonu geçti Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Muğla’nın nüfusu 1 milyon 773 kişi oldu.

Muğla’nın nüfusu ilk defa 6’lı rakamlardan 7’li rakamlara çıktı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Muğla’nın nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile 17 bin 631 kişi artarak 1 milyon 773 kişiye çıktı.

Nüfus artışı yıllık yüzde 2’ye vardı

Son yıllarda nüfus artışında önemli bir yere sahip iller arasında yer alan Muğla, göç aldığı kadar göç de veriyor. Buna rağmen, 2017 yılında bir önceki yıla göre nüfus artışı 1,62, 2018 yılında 3,06, 2019 yılında 1,62 ve 2020 yılında bu artış 1,79 olarak kayıtlara geçti.

Muğla’nın nüfusu 10 yılda 817 bin arttı

2010 yılında Muğla ilinin nüfusu 817 bin 503 iken, son 10 yılda 183 bin 270 kişi Muğla nüfusuna eklenerek 2020 yılı sonu itibari ile bu rakam 1 milyon 773 kişiye çıktı. 2019 yılı verilerine göre Muğla’nın nüfusu 983 bin 142 kişi iken, 2020 yılında 17 bin 631 kişi arttı.

En fazla nüfus Bodrum’da

Muğla’nın 13 ilçesi içerisinde en fazla nüfusa sahip ilçe 181 bin 541 kişi ile Bodrum olurken, en az nüfusa sahip ilçe 10 bin 871 kişi ile Kavaklıdere ilçesi oldu. Bodrum’un nüfusu bir önceki yıla göre 6 bin 106 artarak 181 bin 541 oldu. Bodrum ilçesini sırasıyla 167 bin 114 kişi ile Fethiye, 143 bin 254 kişi ile Milas izledi. Menteşe ilçesi 113 bin 141, Marmaris 95 bin 851, Seydikemer 61 306, Ortaca 51 bin 737, Yatağan 45 bin 172, Dalaman 43 bin 036, Köyceğiz 37 bin 981, Ula 26 bin 058, Datça 2 bin 711 ve Kavaklıdere ilçesinin nüfusu da 10 871 oldu.

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