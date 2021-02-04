Muğla’nın nüfusu 1 milyonu geçti Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Muğla’nın nüfusu 1 milyon 773 kişi oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’nın nüfusu 1 milyonu geçti Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Muğla’nın nüfusu 1 milyon 773 kişi oldu.

İHA

Muğla’nın nüfusu 1 milyonu geçti Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Muğla’nın nüfusu 1 milyon 773 kişi oldu.

Muğla’nın nüfusu ilk defa 6’lı rakamlardan 7’li rakamlara çıktı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Muğla’nın nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile 17 bin 631 kişi artarak 1 milyon 773 kişiye çıktı.
Nüfus artışı yıllık yüzde 2’ye vardı
Son yıllarda nüfus artışında önemli bir yere sahip iller arasında yer alan Muğla, göç aldığı kadar göç de veriyor. Buna rağmen, 2017 yılında bir önceki yıla göre nüfus artışı 1,62, 2018 yılında 3,06, 2019 yılında 1,62 ve 2020 yılında bu artış 1,79 olarak kayıtlara geçti.
Muğla’nın nüfusu 10 yılda 817 bin arttı
2010 yılında Muğla ilinin nüfusu 817 bin 503 iken, son 10 yılda 183 bin 270 kişi Muğla nüfusuna eklenerek 2020 yılı sonu itibari ile bu rakam 1 milyon 773 kişiye çıktı. 2019 yılı verilerine göre Muğla’nın nüfusu 983 bin 142 kişi iken, 2020 yılında 17 bin 631 kişi arttı.
En fazla nüfus Bodrum’da
Muğla’nın 13 ilçesi içerisinde en fazla nüfusa sahip ilçe 181 bin 541 kişi ile Bodrum olurken, en az nüfusa sahip ilçe 10 bin 871 kişi ile Kavaklıdere ilçesi oldu. Bodrum’un nüfusu bir önceki yıla göre 6 bin 106 artarak 181 bin 541 oldu. Bodrum ilçesini sırasıyla 167 bin 114 kişi ile Fethiye, 143 bin 254 kişi ile Milas izledi. Menteşe ilçesi 113 bin 141, Marmaris 95 bin 851, Seydikemer 61 306, Ortaca 51 bin 737, Yatağan 45 bin 172, Dalaman 43 bin 036, Köyceğiz 37 bin 981, Ula 26 bin 058, Datça 2 bin 711 ve Kavaklıdere ilçesinin nüfusu da 10 871 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas’ın yeni Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, oldu
YEREL HABERLER Milas’ın yeni Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, oldu
Bodrumspor hedefe koşuyor
YEREL HABERLER Bodrumspor hedefe koşuyor
Rögara düşen Kadife için seferber oldular Muğla’nın Marmaris ilçesinde rögara düşen 3 aylık sıpa, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Geçici Hayvan Bakımevine getirilerek ameliyata alındı.
YEREL HABERLER Rögara düşen Kadife için seferber oldular Muğla’nın ...
Babasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü
YEREL HABERLER Babasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Milas Belediyesi Başkanı Tokat’tan Kabe’i Muazzama’ya saygısızlık yapanlara destek
YEREL HABERLER Milas Belediyesi Başkanı Tokat’tan Kabe’i Muazzama’ya ...
Fethiye’de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye’de kumar operasyonu
Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından ...
8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 ...
Köyceğiz’de yapılan uygulamada kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de yapılan uygulamada kaçak tütün ele ...
Kablo hırsızları için Seydikemer Jandarma ve JASAT günlerce iz sürdü
YEREL HABERLER Kablo hırsızları için Seydikemer Jandarma ve JASAT ...
Polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli ...
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Karşısında polisleri görünce gerçekten hapı yuttu
YEREL HABERLER Karşısında polisleri görünce gerçekten hapı yuttu
Datça'da güneşi gören denize koştu
YEREL HABERLER Datça'da güneşi gören denize koştu
Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı
Sağlıkçılara öğrencilerden duygulandıran mektuplar Muğla’da Korona virüs ile mücadelenin başkahramanları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen mektuplar sağlık çalışanlarını duygulandırdı
YEREL HABERLER Sağlıkçılara öğrencilerden duygulandıran ...
Ula’da 5 Bin 300 Metre yağmur suyu ana hattı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula ilçesinde yapımı devam eden 6 bin 720 metre uzunluğundaki Yağmur Suyu Ana Hattının yüzde 80’i olan 5 bin 300 metresi tamamlandı.
YEREL HABERLER Ula’da 5 Bin 300 Metre yağmur suyu ana hattı ...
Kızıldağ mesire alanı yenileniyor Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Kızıldağ Mesire alanı Menteşe Belediyesi tarafından yenileniyor.
YEREL HABERLER Kızıldağ mesire alanı yenileniyor Muğla’nın Menteşe ...
'Polis ve savcı' yalanıyla 8 milyon liralık dolandırıcılığa 6 gözaltı
YEREL HABERLER 'Polis ve savcı' yalanıyla 8 milyon liralık ...
Marmaris’te esnafa destek devam edecek
YEREL HABERLER Marmaris’te esnafa destek devam edecek
Oda Başkanının duyarlılığı Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Güver Akarken, vefat eden bir üyenin iptal edilecek evrak kolisinde bulduğu altınları aileye teslim etti.
YEREL HABERLER Oda Başkanının duyarlılığı Muğla Yiyecek Maddeleri ...
Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ağacı 3200 yıllık çıktı
YEREL HABERLER Hobi amaçlı satın aldığı tarlanın içindeki zeytin ...
MUSKİ ekipleri İzmir’de İzmir’de yaşanan sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerini İzmir’e yönlendirdi.
YEREL HABERLER MUSKİ ekipleri İzmir’de İzmir’de yaşanan sel ...
40 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar Kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak başta FETÖ gibi terör örgütü tarafından kimlik ve banka hesapları ele geçirildiği iddiası ile 8 milyon TL vurgun yapan çete üyeleri polise yakalandı.
YEREL HABERLER 40 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar Kendilerini ...