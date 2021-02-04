Pandemi sürecini Bodrum’da geçiren ünlü isimler sanata merak sardı Oyuncudan sanatçıya, mimardan doktora birçok meslek dalından insanlar pandemi döneminde kendini sanata verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde pandemi önlemleri kapsamında vakitlerinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar heykel, seramik gibi sanatsal faaliyetlere merak sardı. Kafe, restoran ve eğlence mekanlarının kapalı olması vatandaşların sanata olan ilgisini arttırdı.

Bodrum’da uzun yıllardır atölyesinde sipariş üzerine eserler yapan heykel sanatçısı Hasan Cingiz, korona virüs (Covid19) salgınında vatandaşların ilgi odağı oldu. Oyuncudan, sanatçıya, mimardan, doktora birçok meslek dalından olan insanlar pandemi tedbirlerinde evlerinde geçirecekleri vakitleri, heykel yaparak geçirmeye başladı. Talep üzerine atölyesini vatandaşlara açan Cingiz, yaptıkları tüm eserleri ise pandemi kısıtlamaları sona erdiğinde sergilemeyi planlıyor.



"Bir anda atölye doldu taştı"

Bitez Mahallesi köyiçinde atölyesi bulunan heykel sanatçısı Hasan Cingiz’in şimdiye kadar çok az kişinin uğradığı atölyesi insanlarla dolmaya başladı Özellikle köy halkı başta olmak üzer birçok meslek dalından insan Hasan Cingiz’den ders almaya başladı.



"Oyuncular heykeltıraşlığa merak sardı"

Pandemi sürecini Bodrum’da geçiren oyuncular da heykel tıraşlığa merak sardı. Oyuncu Bülent Şakrak, Gökhan Yıkılkan gibi Bodrum’da yaşayan ünlü isimler fırsat buldukça heykel sanatıyla zamanlarını geçiriyor. Ünlü isimler boş zamanlarında atölyeye gelerek heykel yapma sanatını öğreniyor.



"Pandemide sanata olan ilgi arttı"

Heykel sanatçısı Hasan Cingiz pandemi ile birlikte vatandaşların sanata ilgisinin arttığını söyleyerek “Pandemiden dolayı insanlar evlerinde sıkıldığı için 'bizler de heykel çalışmaları yapabiliriz' dediler. Ben de bencillik yapmak istemedim ve gelenlere atölyemin kapılarını sonuna kadar açtım. Şimdi birçok farklı meslek gurubundan insanlar gelip burada kendi heykellerini yapıyorlar. Hem çok mutlular, sıkılmıyorlar ve yapmış oldukları somut eserlere sahip oluyorlar. İnşallah bu eserleri pandemi kısıtlamalarının biteceği bir tarih olarak öngörerek sergi açmayı planlıyoruz. Pandemi sürecinde yaptığımız çalışmaları pandemi kısıtlamaları bittiğinde sergilemiş olacağız inşallah. Oyuncu arkadaşlarımız var. Bülent Şakrak, Gökhan Yıkılkan gibi değerli oyuncularımızda çalışmalarımıza katılıyor. İç mimar arkadaşlarımız var, doktor arkadaşlarımız geliyor. Gazeteciler ve bu köyde yaşayan teyzelerimiz, amcalarımız ara ara gelip çalışmalar yapıyor. Sonuçta atölye böyle bir yer herkez gelip çalışabilir” ifadelerini kullandı.



"Zor günleri sanatla atlatıyoruz"

İç Mimar Seda Akyol pandemi sürecinde çok sıkıldığını ifade ederek, “Güzel vakit geçiriyoruz, pandemi sürecinde özellikle evlere kapanmamız, bizleri çok yıprattı. Psikolojik olarak çok yıprandık. Böyle bir arayış içerisine girdim. Hasan hocamız sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Çok güzel vakit geçiriyoruz burada. Her yer kapalı, hiçbir yere gidemiyoruz. Evlerde oturmaktansa buraya gelip çok güzel sanat eserleri çıkarıyoruz” dedi.



"Korona aşısını yapıp atölyeye geliyor"

Doktor Gültekin Fidan ise şu anda covid aşılarını yaptıklarını fırsat buldukça heykel yapmaya geldiğini belirterek, “Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışıyorum. Şu anda tüm işimiz covid ile ilgilenmek. Bodrum’da aşılamaları yapıyoruz. Stresli yoğun bir tempomuz var. Şu dönem çok stresli bir ortamdayız. Heykel yaparak stresimi atıyorum ve hep yapmak istediğim heykelleri yapıyorum” şeklinde konuştu.

Gazeteci Funda Karayel ise pandemi sürecinde stres atmak için heykel yaptığını ifade ederek “Çocukluğumdan gelen bir tutku. Beynim çok düşünüyor, onu durdurmak için en iyi yol bence. Stresten kurtulmak için çalışmalar yapıyorum. Saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Uzun yıllardır yapmıyordum. Pandemiden dolayı yeniden döndüm, yıllardır uzak kalmıştım. Bu zor günleri bu şeklide atlatmayı uygun gördüm kendime” dedi.

Pandemi sürecini Bodrum’da atlatmak için İstanbul’dan gelen Didem Tatlıdil de pandemi kısıtlamalarını bu şekilde geçirdiğini ifade ederek, “Heykel yapmaya pandemiden dolayı başladım. Çok büyük bir terapi oluyor. Evde çok bunaldık, sıkıldık bu yüzden sanata ağırlık vermek çok iyi geldi bana. Ben İstanbul’da yaşıyordum. Pandemi sürecinde Bodrum’a yerleştim. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi heykel. Ben de tasarımcıyım ve iç mimar olduğum için de ilgimi çeken bir sanattı heykel yapmak. Pandemide çok fazla evde kaldığımız ve bir şeyler yapamadığımız için yeni bir şeyler yapmak istedim ve heykel yapmaya başladım. İstanbul’daki koşuşturma nedeniyle bir fırsatımız yoktu. Şimdi malum covid tedbirleri nedeniyle burada da bir yere gitmiyoruz, atölyeye gelip heykel yapıyoruz, stres atıyoruz” ifadelerini kullandı.

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