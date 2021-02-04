JASAT çalınan eşyaları teslim etti

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Bodrum Gündoğan Mahallesinde aracından şarjlı matkap ve hilti çalınan vatandaşın müracaatı sonrası kayıp eşyalar bulunarak sahibine teslim edildi.

Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat C.A. isimli vatandaş aracında bulunan iki adet hilti ve 2 adet şarjlı matkabının çalındığı ihbarında bulundu. Bodrum Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gündoğan karakol ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren 2 şahıs yakalandı.

Çalınan malzemeler mağdur C.A. isimli şahsa teslim edildi.

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