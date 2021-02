TFF 3. Lig: Fethiyespor 1 - Darıca Gençlerbirliği 1

Misli Com 3. lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile 11 berabere kaldı.

Karşılaşmayı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Ak Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve her iki takım yöneticileri şeref tribününden izlediler.

Karşılaşma seyircisiz oynanırken, tribünlere sadece Kovid19 tedbirleri kapsamında yöneticiler ve diğer ilgililer alındı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada kullanılan köşe atışında Baha’nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda Serhat topu çizgiden çıkardı ve mutlak bir golü önledi.

20. dakikada Fethiyespor atağında Serhat’ın arka direğe ortasında Anıl Gir topu kale sahasına indirdi. Topla buluşan Cemal yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

33. dakkada Anıl Gir’in pasında ceza sahasına giren Ali Han’ın vuruşunu savunma son anda önledi. Pozisyonun devamında top uzaklaştırıldı.

43. dakikada Furkan pası ile ceza sahasına giren Emre’nin vuruşunda Serhat yerinde bir müdahale ile tehlikeyi savuşturdu.

47. dakikada Fethiyespor ceza sahası karıştı. Yaşanan karambolde Selman’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 11.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Can Cengiz xx, Anıl Küçükkaraca xx, Tahir Yalçın xx

Fethiyespor: Serkan xx, Kutay xxx, Berkay xxx, Anıl Gir xx, Cemal xxx, Yakup x, (Dk. 75 Anıl Arıcıoğlu xx), Fatih xx,(Dk. 64 Cem xx), Serhat xxx, Mert xx, Ali Han xxx, Hayrullah xxx

Darıca Gençlerbirliği: Ali xx, Mahmuthan xx, (Dk.78 Hüseyin x), Berat xx, (Dk. 65 Faik xx), Bahar xx, (Dk. 61 Ahmet xx), Selman xx, (Dk. 61 Onuray x), Erdem xx, Metin xx, Yusuf xx, Furkan xx, (Dk. 78 İbrahim x), Emre xx, Fahrettin xx

Goller: Dk. 20 Cemal ( Fethiyespor), Dk. 47 Selman (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Berkay, Cem, Kutay, Hayrullah (Fethiyespor)



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.