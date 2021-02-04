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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

DHA

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu


Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şubat ayında yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli havayı görenler sahil kenarlarına akın edip, denize girdi, piknik yaptı.
Bodrum'da 10 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar, sahil kenarlarını doldurdu. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet Plajları'nda yazdan kalma görüntüler oluştu. Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, banklarda oturdu. Deniz kenarında aileleri ile piknik yaptı. Bazıları ise şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
İzmir'den tatil için gelen Sevin Yalaza (56), "Bir haftadır hava çok kötüydü, dışarı bile çıkamadık. Bugün ise adeta yazı yaşıyoruz. Hava ve deniz çok güzel. Çocuklar denize girip, bu güzel günün tadını çıkardı. Burada böyle bir gün yaşanırken, İzmir'de yaşanan sel felaketi bizleri çok üzdü, iki can kaybı var. 'Geçmiş olsun' diyoruz" dedi.
İstanbul'dan sömestr tatili için geldiklerini belirten evli ve 2 çocuk annesi tekstilci Burçak Ertem (42) de "Bugün hava mükemmel. Yaz gibi sanki. Bu havaları çok özlemiştik, kendimizi sahile attık" diye konuştu.
Uzun süredir soğuk hava nedeniyle eve kapalı kaldıklarını anlatan Melisa Karbağlı (12) ise, "Havanın güneşli olması bizi çok mutlu etti. Özellikle bugün sahil  normalden daha kalabalık. Yazı çok özledik" dedi.
Esra Karakaya (12) ise "Çok güzel bir gün sıcak hava deniz keyfi yaşıyoruz" derken, müzisyen Ferdi Oytun (41) "Şubat ayında değil de sanki temmuz ayındayız. Bu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler  günlerden sonra dışarı çıktı. Biz de bunu fırsat bilip, ekmek parası kazanmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-02-04 16:24:02

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