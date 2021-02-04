Dalaman’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesinde yaşayan, 92 yaşındaki Kore gazisi Ali Kaba yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Kore gazisi Ali Kaba’nın Türk Bayrağına sarılı tabutu, korona virüs tedbirleri doğrultusunda kılınan namazın ardından, Kapıkargın Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Kemal Tayfun Çanlı, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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