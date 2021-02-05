Dalyan kanalında çöken iskele onarılmayı bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalyan kanalında çöken iskele onarılmayı bekliyor

İHA

Dalyan kanalında çöken iskele onarılmayı bekliyor

Dalyan Mahallesinde, Naciye Tınaztepe İlköğretim Okulu arkasındaki iskelenin çöken bölümü onarılmayı bekliyor.
Ahşap iskelenin yaklaşık beş metrelik bölümü 15 gün önce kırılarak çöktü. Suya gömülen İskelenin çevresi Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından emniyet şeridiyle geçişe kapatıldı. Tekneler çöken iskeleye yanaşma ve bağlanma da zorluk yaşarken çöküntü, iskelede yürüyüş yapanlar ve çocuklar içinde tehlike arz ediyor.
İskelede bağlı bulunan teknesine giriş yapmakta zorlandığını belirten Kaptan Yılmaz Taviloğlu; “İnsanların ayakları kaçıyor, birkaç kere tadilat yapıldı. Böyle harabe bir yerde insan yürümek istemez. İskele çürüktü 2 hafta önce çöktü" diyerek iskelenin bir an önce yapılmasını istedi.
İskelenin eski olmasından dolayı çöküntülerin meydana geldiğini ifade eden kaptan Furkan Esin ise; “İnsanlar için zorluk, kimsenin canı yanmadan bir an önce yapılsa iyi olur. Arkadaşlarımız yetkililere bilgi verdiler. Mutlaka şikayet eden de vardır. Ancak çocuk ve yaşlılar için tehlikeli bir durum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye ekipleri kuyuya düşen buzağıyı kurtardı 
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri kuyuya düşen buzağıyı kurtardı 
Çatıdan düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Çatıdan düşen yaşlı adam öldü
Dalaman’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Dalaman’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Babasını kalbinden bıçaklayıp öldürmüştü, tutuklandı
YEREL HABERLER Babasını kalbinden bıçaklayıp öldürmüştü, tutuklandı
Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından ...
Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek öldürüldü; 3 gözaltı (Ek Fotoğraf)
YEREL HABERLER Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek ...
Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek öldürüldü; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Suriyeli kadın elleri kelepçelenip, boğazı kesilerek ...
Datça'da, kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Datça'da, kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Milas'ta içme suyu baraj projesi ile ilgili yöre halkı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Milas'ta içme suyu baraj projesi ile ilgili yöre ...
Suriyeli kadını bilezikleri için katlettiler Muğla’nın Ortaca ilçesinde Suriye uyruklu T.M isimli kadın bilezikleri için elleri kelepçelendikten sonra boynu kesilirken, üç şüpheli gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Suriyeli kadını bilezikleri için ...
Ayağı demir korkuluğa saplanan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayağı demir korkuluğa saplanan köpek kurtarıldı
Bodrum'da güneşi gören sahile koştu
YEREL HABERLER Bodrum'da güneşi gören sahile koştu
Başkan Oktay'dan ikamet çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Oktay'dan ikamet çağrısı
Gençler yazıyor, belediye siliyor
YEREL HABERLER Gençler yazıyor, belediye siliyor
Marmaris’te Huzur ve Güven uygulaması
YEREL HABERLER Marmaris’te Huzur ve Güven uygulaması
Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği: 1-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği: 1-1
TFF 3. Lig: Fethiyespor 1 - Darıca Gençlerbirliği 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor 1 - Darıca Gençlerbirliği 1
Köpeği ile donma tehlikesi geçiren vatandaşın imdadına yetişen polisler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Köpeği ile donma tehlikesi geçiren vatandaşın ...
Büyükşehir, yerel tohumların dağıtımına başladı Geçen yıl Türkiye’nin 81 iline 5 milyon 640 bin yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının yerel tohum dağıtımına başladı.
YEREL HABERLER Büyükşehir, yerel tohumların dağıtımına başladı Geçen ...
JASAT çalınan eşyaları teslim etti
YEREL HABERLER JASAT çalınan eşyaları teslim etti
Muğla Jandarma KOM’dan kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Muğla Jandarma KOM’dan kaçak alkol operasyonu
Dolandırılıyordu, Jandarma son anda engelledi Muğla’nın Ula ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, yaşlı vatandaşı dolandırmaya çalışırken, Jandarma yaşlı vatandaşın dolandırılmasını son anda engelledi.
YEREL HABERLER Dolandırılıyordu, Jandarma son anda ...
Yelkenci gençler aylar sonra yelkenlileriyle buluştu
YEREL HABERLER Yelkenci gençler aylar sonra yelkenlileriyle buluştu
Sıcak havayı gören sahile akın etti
YEREL HABERLER Sıcak havayı gören sahile akın etti