Milas Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışma başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Hacıapti Mahallesi’nde bulunan ve devlet hastanesi olarak yıllarca sağlık alanında hizmet verdikten sonra 2018 yılı içerisinde yıkılan binanın yerine Milas Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılması için çalışma başlatıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, diyetisyen, psikolog, sosyolog gibi meslek mensuplarının da hizmet vereceği “Milas Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi”nin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Hacıapti Mahallesi Topbaşı mevkiinde yıllarca bölge halkına sağlık alanında hizmet sunulan ve 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi yapıldıktan sonra bir süre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, daha sonrasında ise Milas 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alana ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ yapılıyor.

Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İçinde diyetisyen, psikolog, sosyolog gibi meslek mensuplarının da başvuranlarımıza hizmet vereceği Milas Sağlıklı Yaşam Merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günlerden bu yana takipçisi olduğumuz 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 istasyonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gebe Eğitim Sınıfı, laboratuvar, görüntüleme merkezi olan 4 bin 500 metrekare alanlık kompleksimiz için hazırlıklarımız başladı. Kompleksimizde zayıflama ve spor merkezleri de yer alacak. Bölgemizin en önemli sağlık yatırımları arasında yer alacak bu tesis için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.