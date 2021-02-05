Kuyuya düşen buzağıyı kurtarmak için seferber oldular

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen buzağıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Buzağı metrelerce derinlikteki kuyudan sağ salim çıkarıldı.

Dereköy Mahallesi'nde 7 metrelik su dolu kuyuya buzağı düştü. Buzağının sahibi İbrahim Kılınç buzağıyı çıkarmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Buzağının düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri 7 metrelik kuyudan halat yardımıyla buzağıyı kurtardı. İyi durumda olan buzağı sahibine teslim edildi.



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