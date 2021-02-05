Başkan Oktay, “Emekçilerimizi asla mağdur etmedik”

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ı konuk eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi döneminde dahi çalışanları mağdur etmediklerini söyledi.

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Genel İş Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Öztürk Türkyılmaz, Eğitim Daire Başkanı M.Salih Doğrul, Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan da katıldı. Ziyarette belediye çalışanlarının şartları ve sendikal örgütlenme ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret için teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Özellikle pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntıda dahi çalışanlarımızı asla mağdur etmedik. Elimizden geldiğince emekçilerimizin haklarını zamanında verdik. Personelimizin maaşını asla vermemezlik yapmadık. Bu da bizim için gurur kaynağıdır” dedi.

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