Londra'da dil eğitimi aldı, baba ocağına dönüp zeytinyağı işine girdi

Uzun yıllar kurumsal firmalarda görev yapan ve Londra'daki dil eğitimi sırasında katıldığı bir programda zeytinyağının hikayesinden etkilenen Nasibe Karataş, Muğla'nın Milas ilçesindeki baba ocağına geri dönerek zeytinyağı işine girdi.



Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret almayı başaran Milas zeytinyağında kalite ve marka sayısı artmaya devam ediyor. 1987 yılında Milas’ta dünyaya gelen ve eğitiminin ardından birçok firmada görev alan Nasibe Karataş tarafından oluşturulan marka yavaş yavaş raflarda da yerini almaya başladı.



Zeytinyağı sektörüne giriş hikayesini paylaşarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktaran Karataş, “Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim. Eğitimime İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümünde devam etmekteyim. 2019 yılında Londra’da dil eğitimimi tamamladım. Babam emekli annem ev hanımı 1 erkek kardeşim var. Dışa dönük, heyecanlı, özgür ruhlu bir kişiyim. Yeni yerler görmeyi ve keşfetmekten aşırı keyif alıyorum. Okulu bitirdikten hemen sonra uzun yıllar kurumsal firmalarda çeşitli görevler aldım. 2019 eylül ayında en son çalıştığım iş yerimden ayrıldım. Bodrum’da tekne satış kiralama üzerinde çalışmalarım halan devam etmekte” dedi.



"Zeytin berekettir kızım"

Zeytin ve zeytinyağı ile ilk buluşma anlarını ve anılarını aktaran Karataş, “Zeytinyağı hikayem çocukluğumdan beri dinlediğim rahmetli anneannemin zeytin hikayelerinde başlıyor aslında. Çocukluk yıllarımdan beri her hasat dönemi sabahın erken saatlerinde soğuk kış aylarında ailem ile birlikte zeytinliklerimize gider, içimizi ısıtan helva ekmek yemek için öğlen olmasını bekler bazen sabırsızlanarak erkenden sofrayı kurardım. İşte bu işin en heyecanlı kısmı buradaydı. Zeytin toplamak meşakkatli ve zor bir iştir. Bazen yorgunluktan tek bir zeytin tanesini almak istemezdik o yorgun ellerle. İşte bu sırada adını aldığım Nasibe anneannemin sözü aklıma gelirdi. ‘Zeytin berekettir kızım. Bereketinin hangi zeytin tanesinde olduğunu bilemezsin. Gördüğün her zeytini bereketi ondaymış gibi topla’ derdi. Bizlerde bu öğreti ile çalışırdık” dedi.



"Doğanın içerisindeyim"

Milas gibi bereketli topraklarda dünyaya gelmesinin kendisi açısından önemli bir şans olduğunu ifade eden Karataş, “Zeytinin Başkentinde doğmuş olmam aslında beni ve benim gibi hemşerilerimi doğuştan zeytinci yapıyordu. Yani sözüm şu ki bizler doğuştan zeytinciydik. Zeytincilik dünyanın en zor meslek gruplarından biri. Fakat bir o kadar da en keyifli bir işi diyebilirim. Çünkü doğanın içindesin. Hem spor yapabiliyor, hem oksijen alabiliyor hem de bu işten para kazanıyorsun” dedi.



"Hedef yurt dışı"

Zeytinyağının markalaşmasının süreci hakkında da bilgi aktaran Karataş, “Zeytinyağı markamın doğuş hikayesi 2019 yılı ocak ayında Londra’da başlamıştı. Tesadüfen gittiğim bir dünya mutfağı restoranında İtalyan bir gurmenin tadım gecesinde başladı. Restoran sahibinin o akşam zeytinyağının önemi anlatan hikayesi beni çok heyecanlandırmıştı. Aklımda fikirler oluşamaya çoktan başlamıştı. Yurt dışında arkadaşlarım adımı bir türlü düzgün söyleyemezdi. Bereket, baht, kısmet anlamına gelen Nasibe olan ismimi çoğunlukla Nasibi olarak ifade ederlerdi. Bu durum artık adımın Nasibi olarak değişmesine sebep olmuştu. 2020 ocak ayında Körfez Ülkesi olan Katar’a 2 hafta ziyaret gerçekleştirdim. Oradaki tüm market zincirlerini neredeyse dolaştım ve raflarda karşılaştığım zeytinyağı ürünleri çoğunluk İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan idi. Az sayıda Türkiye’de vardı. Malum son diplomatik olaylarından dolayı Türkiye’den ciddi ihracat yapılmakta. Kendi kendime böylesine küçük bir ülkede Milas yağları neden market raflarında olmasın dedim ve hedef olarak ilk ihracatımı bu ülkeye gerçekleştirmeyi planladım” dedim.

Milas’ın Kalınağıl, Ören, Bafa, Kırcağız mahallelerinden elde edilen zeytin yağılarının satışının şuanda iyi olduğunu belirten Karataş, şuanda ürünlerini sosyal medya ve web sitesi üzerinden satışa sunduklarını söyledi.

Zaman içerisinde sabit satış yerlerini de hizmete sunacaklarını dile getiren Karataş, “maalesef ki her üründe olduğu gibi zeytinyağında da hilelisi olan var. Benim amacım markamı, Milas’ın zeytinyağını ön plana çıkarmak. Genç girişimcilere, kadın girişimcilere örnek olmak” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.